La construcció a les comarques de Tarragona no creix tot i que augmenta la inversió

L’any 2023 no ha estat negatiu per al sector de la construcció a les comarques de Tarragona. Tot i l’alentiment del sector a la recta final de l’any, finalment es pot dir que ha estat un període positiu amb les dades que ha donat a conèixer el Col·legi Oficial d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona (COAATT).

Especialment perquè, tot i que el conjunt de l’activitat professional ha baixat prop d’un 2% els últims dotze mesos i que també hi ha un descens en l’àmbit de la rehabilitació, s’ha mantingut el ritme pel que fa als habitatges nous i la inversió global ha crescut, de manera que globalment les dades no són dolentes.

Durant el 2023, el nombre d’habitatges de nova construcció ha arribat als 1.198, xifra molt propera als 1.202 de l’any anterior i que suposa una lleugera davallada del 0,33%. La part positiva és que es van superar els 170 milions d’euros d’inversió i que això significa un augment del 4,5% si es compara amb l’exercici anterior. Per tipologies d’habitatge, la gran majoria de les obres iniciades van ser de plurifamiliars entre mitgeres (655) i unifamiliars aïllats o entre mitgeres (466).

Les dades d’habitatge nou a nivell municipal han modificat la tendència de 2022. La inversió puja especialment a Tarragona, Reus, Mont-Roig del Camp i l’Hospitalet de l’Infant. Especialment a Reus, que passa dels 40 habitatges nous de l’any 2022 als 135 de l’any passat, amb una promoció d’habitatge públic, molt important, a la finca de la Hispànica.

Tarragona també creix i passa dels 86 de l’any 2022 als 192 de l’any passat, amb una promoció de 139 habitatges nous a la zona de Joan XXIII. Això torna a posar la ciutat de Tarragona al capdavant de la llista dels deu municipis amb major activitat. Amb Tarragona al capdavant, Cambrils se situa al segon lloc, Reus ocupa el tercer i la segueixen Calafell i Salou que tanquen les cinc primeres posicions.

Taula de construcció d'habitatges a la provincia de Tarragona.COAATT i Consejo General de la Arquitectura Técnica

Mapa de densitat d’habitatge nou a Tarragona al 2023.COAATT i Consejo General de la Arquitectura Técnica

La rehabilitació: menys obres però més inversió

Pel que fa a la rehabilitació, l’activitat al 2023 conserva valors i el nombre d’obres baixa un 7% respecte l’any anterior. La inversió, en canvi, arriba gairebé als 65 milions d’euros i puja un 41% en aquest mateix període.

Al 2023, doncs, s’han comunicat 922 noves obres de rehabilitació amb un valors que han superat als obtinguts l’any 2006. A més, les previsions d’una forta inversió pública iniciada al 2023 fan preveure uns resultats millors aquest any.

Per municipis, Tarragona i Calafell o Cunit pugen significativament. Reus i Cambrils, tot i reduir l’activitat continuen al capdavant dels 10 municipis més actius en obres de rehabilitació. Tarragona arriba fins a 172 intervencions i Calafell fins a 65 intervencions. Resultats similars als de l’any passat presenten també els municipis de Mont-Roig del Camp, el Vendrell o Salou que conserven valors respecte l’any 2022.

Evolució d'obres de rehabilitació 2006-2023.COAATT i Consejo General de la Arquitectura Técnica

L’activitat professional s’estabilitza

L’activitat per al professionals de l’arquitectura tècnica a la nostra demarcació s’estabilitza respecte l’any 2022, amb una baixada mínima del 1,5%. L’any passat, gairebé el 42% del treballs d’arquitectes tècnics i enginyers d’edificació van ser certificats d’habitabilitat. Els tràmits derivats de les coordinacions de seguretat ocupen el segon lloc al llistat de les activitats on també hi tenen importància els tràmits de projectes i direcció, direccions d’execució o els controls de qualitat. En total, l’any passat es van fer un total d’11.167 intervencions professionals.