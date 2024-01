Els restaurants tarragonins tancaran Nadal amb gairebé el 100% d’ocupació

L’hostaleria tarragonina tancarà els dies festius de Nadal de 2023 amb una situació desigual, segons es tracti de la restauració o dels allotjaments a hotels o zones rurals.

Segons les dades recollides per l’AEHT, que aplega els empresaris d’hostaleria de Tarragona, les reserves en restaurants han assolit xifres de gairebé el 100% arreu de les comarques tarragonines.

El ple a les sales dels restaurants ha estat pràcticament garantit durant les jornades festives de final d’any, però la situació s’ha repetit també entre setmana. És el que afirmen els representants de la restauració de Tarragona ciutat, Reus, Vila-seca, la Pineda o les Terres de l’Ebre.

Pel que fa als hotels i allotjaments rurals, l’Associacio explicava que la primera setmana festiva de Nadal era quan s’havia concentrat la major ocupació a la ciutat de Tarragona, «concretament, del 27 al 31 de desembre amb una ocupació mitjana del 70%, arribant al 90% la nit de Cap d’Any». Altres capitals de comarca, considerades menys turístiques, com Valls o Reus, «, amb hotels destinats, principalment a empreses, les xifres d’ocupació a les que estan acostumats han disminuït respecte una setmana laboral normal».

Com indica l’AEH, «a la Pineda i altres localitats costeres, com ara Cambrils, hi ha hagut una bona ocupació, degut a atractius turístics com PortAventura però també al fet que la majoria d’hotels es mantenen tancats durant la temporada baixa i, en conseqüència, a que la demanda està concentrada en els que queden oberts».

Els allotjaments turístics del Priorat, han tingut xifres d’ocupació que han rondat el 40%. L’AEHT ho atribueix a que aquest territori atrau a un perfil de turista de nínxol vinculat a l’enoturisme que es concentra durant la primavera i la tardor. En el cas de la Terra Alta i la Conca de Barberà, l’ocupació ha sigut més alta, sobretot del 29 al 31 de desembre, arribant al 100%. Per contra, el cap de setmana de Reis ha assolit una mitjana d’ocupació del 50%.

El perfil de client ha estat majoritàriament nacional, «i s’ha caracteritzat, de nou, per les reserves d’última hora», indiquen els empresaris.

Dies importants

El president de l’AEH argumentava que, «els dies de Nadal són molt importants, sobretot tenint en compte que gener i febrer són els pitjors mesos en facturació i consum a la província, per la climatologia i per la costa de gener».

Per Mallorquí, «els establiments que obren 365 dies i per tant, donen feina tot l’any, com ho fan el 90% dels allotjaments de l’AEHT, necessiten fer caixa durant aquestes festes».