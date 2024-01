La Creu Roja reparteix prop de 4.500 joguines entre 1.496 infants en situació vulnerable a la demarcació

Entre aquestes iniciatives, en destaquen algunes com ara els jocs en família a la Plaça Corsini de TarragonaCedida

Un any més, Creu Roja Joventut tanca aquesta emblemàtica campanya aconseguint complir amb la seva doble fita: fer arribar joguines noves, amb valors i adequades a l’edat de cada nen i nena, i promoure el dret al joc entre tota la infància. En total, s’han repartit al llarg d’aquesta edició prop de 4.500 jocs i joguines noves, no bèl·liques i no sexistes entre 1.496 nens i nenes en situació de vulnerabilitat social del territori.

Amb el lema “Els Seus Drets En Joc”, la 31a Campanya de Joguines va arrencar a principis de novembre amb l’objectiu de cobrir les necessitats de totes les famílies amb menys recursos que atén l'entitat durant tot l’any, i poder garantir així el dret al joc dels seus infants.

Des d’aleshores l’organització, amb la col·laboració de diverses entitats i empreses de la província, ha dut a terme múltiples activitats de sensibilització i difusió de la campanya, per tal de conscienciar sobre el valor educatiu del joc i recollir el màxim nombre de joguines possible.

Entre aquestes iniciatives, en destaquen algunes com ara els jocs en família a la Plaça Corsini de Tarragona, organitzats amb la col·laboració de Mercats de Tarragona i diverses entitats de la ciutat; la recollida amb entrada solidària realitzada des de diversos clubs esportius com el CB Salou, Club Runners Vila- Seca, Torneig d'Hoquei Solidari a El Vendrell, Cursa Sant Silvestre d’Amposta; o la iniciativa solidària de Cadena Ser – Ràdio Reus ‘Cap Nen Sense Joguina’, que des de fa anys es fa a benefici de Creu Roja Joventut.

En total 127 entitats i empreses s’han sumat a la campanya d’aquest any en el conjunt de la demarcació, ajudant a assolir l’objectiu de la campanya a través de diverses fórmules de col·laboració com ara: organitzant activitats de difusió, habilitant punts de recollida de joguines o fent aportacions econòmiques.