El lloguer a Tarragona s'ha disparat prop d'un 6% interanual durant el tercer trimestre i ha marcat 666 euros al mes de mitjana. Segons les últimes dades a partir de les fiances de lloguer dipositades a l'Incasòl, es tracta de 8 euros més que en el segon trimestre. En canvi, la signatura de contractes ha seguit la tendència contrària i ha anat de nou a la baixa, amb un 11% de firmes menys (9.926). A Catalunya, de mitjana el lloguer entre juliol i setembre s'ha situat en els 848,39 euros, 18,05 euros més que el trimestre anterior i un 8% més que fa un any. Els contractes han baixat fins a 102.577 (-9,9%).

Tarragona és la catorzena ciutat catalana amb un preu més alt per al lloguer. A més, només el preu del lloguer a la ciutat de Girona és superior al de la capital tarragonina entre les ciutats catalanes que no es troben a la província de Barcelona. Sant Cugat es destaca com el municipi amb un preu de lloguer més elevat, fregant els 1.500 euros de lloguer de mitjana.

En sentit contrari, el preu del lloguer ha baixat respecte de l'última actualització a la Terra Alta (-2,4%) i el Baix Ebre (-0,2%), fins a 432,54 euros. La Terra Alta, a més, és la comarca catalana que té un preu de lloguer més assequible (345,01 euros).

Rècord de preus a Barcelona

El lloguer a Barcelona s'ha disparat prop d'un 10% interanual durant el tercer trimestre i ha marcat un nou rècord de 1.171 euros al mes de mitjana. Es tracta de 47,72 euros més que en el segon trimestre, quan ja es va marcar un màxim. De fet, a la capital catalana el lloguer no ha parat de créixer des del 2021. La signatura de contractes ha seguit la tendència contrària i ha anat de nou a la baixa, amb un 15,4% de firmes menys (30.152).

A Barcelona, es tracta del cinquè trimestre consecutiu que el preu del lloguer supera el llindar dels 1.000 euros -es va superar per primer cop entre juliol i setembre del 2022-. Novament, les xifres contrasten amb les de fa una dècada, quan llogar un pis a la capital catalana costava de mitjana 681,23 euros (tercer trimestre del 2013).

Augmenten els preus a totes les demarcacions

Durant el tercer trimestre el preu del lloguer a la demarcació de Barcelona s'ha enfilat fins als 934,12 euros, un 2,6% més que fa tres mesos i un 5,95% més que fa un any. A Girona arrendar un habitatge ha costat de mitjana 648,21 euros, un 5,6% interanual més; a Tarragona 575,90 euros, un 3,2% més; i a Lleida 495,24 euros, un 6,1% més.

Així mateix, el nombre de contractes també ha patit una davallada. A Barcelona s'han registrat 77.688 signatures, un 10,2% menys que el mateix període del 2022; a Girona 9.979, un 9,2% menys; a Tarragona 9.926, un 11% menys; i a Lleida 4.984, un 4,2% menys.