L'obertura del túnel de Lilla i els danys causats a les platges pels temporals, temes de l'any al Camp de Tarragona

Després de catorze anys d'obres i 157 milions invertits, l'obertura del túnel de Lilla permet reduir ja considerablement el temps de viatge entre Valls i Montblanc a través de l'autovia A-27. L'Estat encara ha de resoldre l'enllaç amb l’AP-2, el pas de mercaderies perilloses i les queixes dels veïns de Lilla pel soroll. Els temporals d'aquest 2023 han deixat també danys a les platges i façanes marítimes de municipis com Roda de Berà o Altafulla: el govern espanyol descarta reparacions puntuals i apostarà per solucions estructurals. Tres directius d'Iqoxe imputats per l'explosió de 2020 aniran a judici: Fiscalia els demana onze anys de presó. Els socialistes Rubén Viñuales i Sandra Guaita aconsegueixen les alcaldies de Tarragona i Reus.

12 abril. Protecció Civil prova el sistema d'alertes al mòbil al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Penedès. El missatge massiu arriba només al 35% dels telèfons, i per això, es repeteix la prova al juny. Al setembre, es fa un pas més, i el Departament d'Interior activa per primera vegada el sistema de missatgeria i les sirenes, que no sonaven des de 2019. En el marc del Plaseqta també es fa un altre simulacre d'accident químic a l'empresa Sarpi, situada al polígon industrial de Constantí.

28 de maig. Els resultats de les eleccions municipals acaben comportant canvis de govern a les dues principals ciutats de la regió. A Tarragona, el PSC guanya les eleccions de la mà de Rubén Viñuales i pot recuperar l'alcaldia perduda quatre anys enrere. A Reus, els socialistes també recuperen la vara després de l'etapa de Carles Pellicer gràcies a un pacte amb ERC que fa alcaldessa Sandra Guaita.

18 de juny. Clam unitari contra Hard Rock en una manifestació multitudinària a Tarragona impulsada per entitats i col·lectius contraris al complex. La mobilització se celebra pocs dies abans de la data límit per aprovar el Pla Director Urbanístic, acordat en els acords de pressupostos entre ERC i PSC. A l'espera de la seva aprovació, el Departament d'Empresa i Treball ja ha emès un informe favorable, però el condiciona a unes modificacions que ha de fer l'empresa Ercros. El projecte torna a ser moneda de canvi en la negociació dels comptes de 2024.

25 de juny. Oposició frontal de 140 particulars i 25 entitats i administracions locals contra la construcció de la central fotovoltaica més gran que es projecta ara per ara a Catalunya, situada majoritàriament a la Conca de Barberà, i també a l'Urgell. Tots ells presenten al·legacions contra el projecte de l'empresa Shell Desarrollo. El megaparc solar ocuparà 430 hectàrees que equivalen a 600 camps de futbol. Entre l'allau de projectes també destaca la MAT de Forestalia, entre l'Aragó i Catalunya. El Parlament insta el Govern a emprendre les mesures per aturar la seva tramitació.

29 de juny. Apareix un cos sense cames i només un braç a la platja del Miracle de Tarragona. A partir d'unes anàlisis d'ADN la Guàrdia Civil determina que es tracta d'una dona que havia desaparegut durant uns aiguats a Ullastrell (Vallès Occidental) el 13 de juny. En l'àmbit de successos, troben el cos carbonitzat i amb signes de violència d'un home al pati del seu domicili de Reus. Els Mossos detenen un home en un bar pròxim com a presumpte autor del crim i el jutjat de guàrdia en decreta presó provisional, comunicada i sense fiança.

9 d'agost. Entren en vigor les mesures d'emergència per sequera a la zona del pantà de Riudecanyes que limita el consum d'aigua a 200 litres per habitant. Riudecanyes i Duesaigües són els municipis del Baix Camp que pateixen les restriccions. La Vilella Baixa i la Bisbal de Falset també tenen problemes de subministrament d'aigua potable per la manca de pluges. Passat l'estiu, Unió de Pagesos alerta que la sequera ha causat la mort de la meitat dels arbres de fruita dolça de la zona.

10 d'octubre. Tiroteig al barri de Campclar de Tarragona entre dos clans familiars que se salda amb un home mort i dos ferits. Els Mossos d'Esquadra detenen sis persones per la seva implicació en els fets després d'amagar-se en un pis del veïnat. El jutge del jutjat d'instrucció número 5 envia a presó quatre dels sis arrestats. Els altres dos queden en llibertat provisional. La causa està oberta per un delicte d'homicidi consumat, homicidi en grau de temptativa, per tinença il·lícita d'armes i baralla tumultuària.

20 d'octubre. Un temporal de mar torna a evidenciar la fragilitat del litoral de la Costa Daurada. A la platja Llarga de Roda de Berà el mar s'endú bona part de la sorra i una històrica guingueta; mentre que a la platja d'Altafulla les onades colpegen el passeig marítim i n'ensorren algun tram. Els dos ajuntaments recorren a Costes de l'Estat per arreglar els danys, però l'organisme estatal afirma que no pagarà més obres de reparació i aposta per solucions estructurals. El debat entre reparar i renaturalitzar és més viu que mai.

22 d'octubre. Recital de castells de gamma extra per Santa Úrsula. La Colla Vella i la Colla Joves dels Xiquets de Valls alcen fins a vuit construccions de màxima dificultat a la plaça del Blat. Les formacions vallenques completen el 4 de 9 sense folre i carreguen el 2 de 8 amb folre. En canvi, no assoleixen els castells de deu. La Joves tanca la diada amb el 5 de 9 amb folre i amb l'espadat de 8 i signa la millor actuació de la seva història.

22 d'octubre. El Museu Casteller s'inaugura oficialment després de dècades d'entrebancs. La tria de la seva ubicació, la pandèmia, el projecte de museïtzació o licitacions desertes són alguns dels esculls que ha superat l'equipament. L'espai museogràfic segueix els principis castellers: força, equilibri, valor i seny. Els visitants poden veure projeccions audiovisuals i continguts immersius per sentir les sensacions dins d'un castell i hi ha elements gràfics que expliquen la història del món casteller o fites històriques recents.

23 d'octubre. S'inaugura el túnel del coll de Lilla de l'A-27 que connecta Valls i Montblanc després d'anys de retard. Els treballs, iniciats el 2008, acaben costant 157 MEUR. La infraestructura permet escurçar en uns set minuts el temps de trajecte entre les dues capitals comarcals i facilita el transport de mercaderies entre el port de Tarragona i l'interior de la península Ibèrica. Amb tot, el teixit empresarial lamenta que els camions de mercaderies perilloses no hi poden passar. L'enllaç amb l'AP-7 és un dels deures pendents.

10 de novembre. El Jutjat d'Instrucció número 1 de Tarragona dicta l'obertura del judici oral contra els tres directius d'IQOXE en el moment de l'explosió del 14 de gener de 2020. Després de tres anys d'investigació, la jutgessa els acusa de tres delictes d'homicidi imprudent, tres d'estralls i deu de lesions imprudents, entre una vintena de delictes. També processa l'empresa, com a persona jurídica. Fiscalia demana onze anys de presó per a cada un dels exresponsables de la companyia.

12 de desembre. El sector turístic de la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre tanca la temporada amb un increment de visitants de l'1,3% respecte el 2019, abans de la pandèmia. Pels establiments registrats a la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona (FEHT) hi passen 5,4 milions de turistes, que fan 19 milions de pernoctacions, una xifra que encara queda un 3,2% per sota de l'any abans de la covid. Les bones xifres també es traslladen a l’aeroport de Reus, que recupera el milió de passatgers que no assolia des de 2019.