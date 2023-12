El 88.008, la Grossa de Nadal

El número 88.008 ha estat agraciat amb la Grossa en el Sorteig Extraordinari de la Loteria de Nadal, dotat amb quatre milions d’euros per sèrie (400.000 euros per dècim), que se celebra aquest divendres al Teatre Real de Madrid.

El número ha sortit a les 13:16 hores, amb la qual cosa s’ha convertit en la Grossa més endarrerida des que hi ha registres del sorteig, el 1993. Fins ara el rècord el tenia la que va sortir el 2014, exactament a la una del migdia.

La Grossa del sorteig extraordinari de 2023 ha estat molt repartida per tot Espanya. Ha arribat majoritàriament a Madrid (50 sèries consignades), Jaén (20) i Écija (Sevilla), on s’han destinat 15 sèries.

També ha caigut, encara que ja de forma menys significativa, a València, Balears, Múrcia, A Coruña, Càceres, Terol, Toledo, Granada, Saragossa, Salamanca, Las Palmas, Lleida, Tarragona, Guipúscoa, Castelló, Àvila, Badajoz, Almeria, Navarra, Alacant, Lugo i Màlaga, entre altres llocs.

A la demarcació de Tarragona, administracions de Montblanc, Tortosa, Reus i Horta de Sant Joan han venut alguna sèrie del primer premi

La Grossa ha estat l’últim en sortir dels grans premis del sorteig i s’ha fet esperar fins la novena taula i filferro vuit.

El premi ha estat cantat per cantat per Yesica Paola Valencia Gómez i Francisco Moreno Durán i extret per Elisabeth Obarisiagbon Iyamu i Rosario Martínez García.