Territori impedeix la construcció de 43.600 habitatges nous a 30 municipis de costa entre Malgrat de Mar i Alcanar

El Departament de Territori prohibirà la construcció de 43.600 nous habitatges en 30 municipis en el tram de costa entre Malgrat de Mar i Alcanar, on no hi entra l'àrea metropolitana de Barcelona. Així ho detalla el pla director urbanístic (PDU) de revisió de sòls no disponibles aprovat definitivament dimecres per la conselleria amb restriccions per combatre la «urbanització excessiva».

Els 43.600 habitatges representen el 41% dels que encara es podien edificar. Es tracta de la continuació del programa de protecció de la Costa Brava, aquest cop en el tram sud del litoral. Sumant el pla amb els ja aprovats per al litoral gironí i l’Alt Pirineu, el Govern haurà impedit la construcció de 67.000 nous habitatges en indrets sensibles o amb riscos

El PDU analitza el planejament dels 41 municipis situats en aquest tram de costa —menys l’àrea metropolitana de Barcelona que té competències urbanístiques pròpies—, identifica aquells àmbits on encara s’hi podria construir. A aquest pla cal sumar-hi un altre similar aprovat l’any 2021 per al litoral gironí, que en va impedir prop de 15.000. A més, el 2020 es va aprovar un altre específic per a l’Alt Pirineu, que va impedir la construcció de 8.500 nous habitatges.

L’objectiu és afavorir una ordenació amb menys consum de sòl, pobles i ciutats més compactes i amb varietat d’usos, afavorint la connectivitat i reduint les emissions de CO2. «Evitem les urbanitzacions disperses, que signifiquen consum de sòl, d’aigua, congestió de trànsit i desarrelament», ha explicat la consellera de Territori, Ester Capella.

En concret el pla revista el planejament de 41 municipis del Maresme, el Garraf, el Baix Penedès, el Tarragonès, el Baix Camp, el Baix Ebre i el Montsià. Entre les localitats incloses al PDU hi ha ciutats com Mataró, Sitges, Calafell, Tarragona, Salou, Cambrils, l'Ametlla de Mar o Amposta.

Entre les modificacions que es proposen es destaca la implantació d’un mínim de sostre d’activitat econòmica i/o allotjament dotacional en un mateix àmbit territorial per aconseguir l’equilibri entre població ocupada resident i llocs de treball localitzats.

Segons la llei d'urbanisme, els ajuntaments han de revisar i refer els seus plans d’ordenació urbanística municipal, adaptant-los a les noves directrius, un procés sovint llarg i dificultós per als municipis. Per exemple, dels 41 municipis que abasta aquest PDU, n’hi ha 30 que no estan adaptats al planejament territorial modern, dels quals 19 tampoc s’han adaptat a la Llei d’urbanisme del 2002.