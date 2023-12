El tramvia tindrà trams amb catenària entre Cambrils i Vila-seca per qüestions tècniques

El tramvia que la Generalitat impulsa al Camp de Tarragona tindrà alguns trams amb catenària entre Cambrils i Vila-seca per qüestions tècniques. Segons han apuntat fonts del Departament de Territori a l'ACN, els trens necessitaran alimentació elèctrica aèria en algunes zones per completar els 15 quilòmetres previstos. Els tècnics de Territori i els ajuntaments estan analitzant en quins punts s'instal·larà, amb la voluntat de prioritzar que siguin en àrees interurbanes. Pel què fa a la segona fase, que unirà Reus i Tarragona, la Generalitat estudia les al·legacions presentades pels consistoris i s'espera que entre gener i febrer estiguin resoltes per traslladar el projecte a Acció Climàtica perquè faci la declaració d'impacte ambiental.

La primera fase del tramvia del Camp de Tarragona connectarà Cambrils i Vila-seca, majoritàriament per l'antiga línia de ferrocarril. Actualment s'està enllestint el projecte constructiu, que està "molt avançat" i s'espera que estigui acabat a finals del primer trimestre del 2024. Precisament els trams sense catenària són els que estan portant més feina, segons han admès des de Territori. El principal inconvenient és que només amb les bateries dels trens no es podria fer tot el recorregut i, per tant, caldrà alimentació elèctrica.

Un cop s'hagi tancat el projecte constructiu, el següent pas serà licitar les obres. Un tràmit que es vol completar abans de l'estiu per, a finals d'any, començar els treballs. L'objectiu del Govern és que el tramvia entri en servei a finals del 2026.

Un altre entrebanc que hi ha hagut fins ara és la compra dels trens. La primera licitació no es va completar perquè les dues ofertes no van ser satisfactòries: una perquè el preu proposat per l'empresa era molt superior al fixat per Territori i l'altra perquè el material ofert no complia els requisits tècnics. A principis d'any, presumiblement al gener, es publicarà una nova licitació amb un preu superior més ajustat al mercat.

Segona fase

La segona fase del projecte preveu unir Reus i Tarragona, per Vila-seca i la Canonja. Els ajuntaments van presentar al·legacions al primer estudi informatiu de Territori, que ara el Departament està acabant d'analitzar. Un cop l'informe estigui a punt, s'enviarà a la direcció general de qualitat ambiental per tal que en faci la declaració d'impacte ambiental, cap al mes de febrer. Després caldrà realitzar el projecte constructiu.

Des del Departament han indicat que amb l'ajuntament de Reus la "sintonia és total", mentre que amb el cas de Tarragona s'estan acabant de debatre algunes qüestions fruit d'un "canvi de visió" del nou equip de govern municipal. Els principals aspectes a consensuar són l'arribada del tramvia a l'entorn de la plaça Imperial Tarraco i la connexió amb l'actual estació de Renfe. Amb la Canonja i Vila-seca també s'estan acabant de definir exactament les zones de pas.