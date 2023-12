El Festival Accents tanca la desena edició amb vora 7.000 espectadors en 29 concerts al Camp de Tarragona

El Festival Accents va tancar dissabte la seva desena edició amb uns 7.000 espectadors repartits en 29 concerts que s'han fet en diferents municipis del Camp de Tarragona com Cambrils, Riudoms, el Morell, Botarell o la Selva del Camp. La darrera actuació va ser la que va fer Rodrigo Cuevas al teatre Fortuny de Reus, que es va omplir.

Pel certamen hi han passat figures consagrades com Paco Ibáñez o Joan Reig, però també músics com Judit Nedderman, Núria Graham, La Ludwig Band o Blaumut, entre altres. Tot i que el certamen ja s'ha tancat, per commemorar els deu anys s'ha previst un petit cicle de quatre concerts que es farà a la primavera i que inclou dos concerts d'Antònia Font i les actuacions de La Maria i Maria Rodés.