Les exportacions de les empreses del Camp de Tarragona i l'Ebre creixen prop d'un 21% a l'octubre

Les exportacions de les empreses del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre van créixer aquest mes d'octubre passat un 20,9%, fins els 1.042,9 milions d'euros, segons les dades fetes públiques pel Ministeri d'Economia. El territori se situa com la demarcació catalana on més creix l'exportació. Els productes químics, amb 332,5 milions d'euros, continuen sent el principal producte que es ven fora -un 31,9% del total-, si bé durant octubre va baixar un 7,6%. Al seu costat, les manufactures de consum van experimentar un creixement del 55,9%, arribant als 208,5 milions d'euros -un 20% del total-.

Les dades estatals reflecteixen també un increment considerable de les importacions, que van arribar als 1.823,5 milions d'euros, amb un creixement del 51,2%, deixant un saldo comercial negatiu de 780,6 milions, respecte els 342,9 de 2022.

En l'acumulat durant el que portem d'any, entre gener i octubre, les exportacions han registrat un creixement més modest, al voltant del 2,4%, arribant als 9.022,6 milions. Les importacions segueixen clarament per sobre d'aquesta xifra, amb 15.233 milions i un increment del 3,4% durant aquests deu primers mesos de l'any.

El saldo comercial negatiu s'incrementa dels -5.918,6 milions del mateix període de 2022 als -6.210,4 d'enguany. Els productes químics, amb 3.314,6 milions, i els béns d'equip, amb 2.193 milions, han estat les principals exportacions.