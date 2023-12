Augmenta el nombre de quilòmetres amb risc alt d’accidents a la demarcació de Tarragona

Durant l’últim trienni s’ha incrementat un 3% el nombre de quilòmetres amb alt risc d’accidents a la demarcació de Tarragona, segons apunta l’estudi EuroRAP (European Road Assessment Programme) que ha fet el RACC sobre els anys 2020-2022 i el risc d’accident per cada tram de carretera. Així doncs, la xifra de quilòmetres de risc alt a la demarcació s’enfila fins al 15% entre el 2020 i el 2022 mentre que, en el trienni anterior, el risc era menor, concretament d’un 12%.

D’altra banda, l’estudi ha inclòs per primer cop la carretera convencional TP-6225 com el setè tram amb més risc d’accident de Catalunya entre 2020 i el 2022. Aquest tram inclou els vuit quilòmetres compresos entre la cruïlla de la C-14z al seu pas Reus i la cruïlla de la T-722 al Morell, per on circulen 5.484 vehicles diàriament. En canvi, l’estudi EuroRAP destaca que la C-42 entre l’Aldea i Tortosa és el tram amb menys risc d’accidents de tot Catalunya. Tot i la seva elevada intensitat –més de 17.700 vehicles diaris–, no ha tingut cap accident mortal o greu en l’últim trienni.

Pel que fa als trams que concentren més accidents de Catalunya, s’hi inclou enguany, en la sisena posició, el tram de la carretera C-31 entre Cunit i la cruïlla de la C-32 a Sant Pere de Ribes. L’estudi apunta que és un tram d’11,4 quilòmetres per on circulen una mitjana de 22.151 vehicles diaris. D’altra banda, entre els trams que han concentrat més accidents de vehicles pesants entre el 2020 i el 2022, hi destaca la carretera T-11 a la desena posició, que s’ha incorporat en aquesta llista per primer cop.

Concretament, el tram de 10,6 quilòmetres compren l’inici de la variant de Reus en aquesta carretera fins al final d’aquesta, a la cruïlla de l’N-240a, on circulen 25.351 vehicles diàriament de mitjana. D’altra banda, l’estudi també ha analitzat els trams amb més accidents de bicicleta i inclou el tram de la TV-2125 entre la cruïlla de l’N-340 de Bellvei i la cruïlla de la C-32 a Calafell, que té 3,6 quilòmetres de longitud i hi circulen 4.361 vehicles de diari.

L’estudi EuroRAP

L’EuroRAP ha adaptat la metodologia d’anàlisi que van crear els tres països líders en l’estadística de seguretat viària a Europa: Gran Bretanya, Suècia i Holanda. Des del 2002, més de 25 països europeus l’han aplicat per analitzar 240.000 quilòmetres de carreteres. L’any 2013, l’EuroRAP va redefinir els llindars de risc per alinear-se amb la fita de la UE i reduir el 50% la mortalitat per accidents de trànsit entre el 2010 i el 2020.

A Catalunya, l’estudi analitza, d’una banda, la distribució de l’accidentalitat que es produeix a les carreteres, assenyalant els trams on hi ha una concentració més elevada d’accidentalitat per quilòmetre. L’objectiu és que els usuaris disposin d’una guia de risc de la carretera per on circulen i així puguin adaptar la seva conducció a les condicions de la via. D’altra banda, l’EuroRAP realitza un mapa geogràfic sobre el risc d’un conductor de patir un accident mortal o greu als trams de la xarxa viària, en funció de la intensitat de vehicles que hi circulen i la longitud del tram, tot fent servir dades dels darrers tres anys complerts.