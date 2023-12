Alarma als col·legis Internacionals de Tarragona per una amenaça de bomba

Imatge d'arxiu del British Scool of Costa Daurada.Cedida

Diversos centres d'educació internacional d'arreu d'Espanya s'han aixecat aquest matí amb una amenaça de bomba.

Algues informacions apunten al fet que hauria estat un correu electrònic rebut el que advertiria als centres sobre el possible perill i que posava en alerta als centres. Segons els Mossos, a la demarcació de Tarragona almenys el Britsh School of Costa Daurada del Catllar, el Lycée français internacional de Reus i el Socrates Educa International School de Salou han rebut l'alerta.

El cos ha realitzat les comprovacions pertinents i ha analitzat les amenaces. Fonts policials asseguren que les comprovacions han estat negatives i que no s'han trobat artefactes explosius o objectes sospitosos. Des del cos es considera les amenaces molt poc fiables i, per tant, no s'aconsella desallotjar els centres.

Tanmateix, el cos policial ha deixat en mans de les direccions dels centres la decisió d'obrir o no les aules els alumnes i els col·legis han decidit cancel·lar les activitats lectives d'aquest matí.