L'Àrea Metropolitana de Tarragona constitueix el seu grup impulsor

L'Àrea Metropolitana de Tarragona (AMT) ha constituït aquest dijous el seu grup impulsor. El formen Tarragona, Reus, Constantí, Cambrils, la Canonja, Vila-seca, Salou, Valls, els consells comarcals del Baix Camp i el Tarragonès, la Diputació de Tarragona i la Delegació del Govern.

En el futur està previst que s'hi puguin incorporar més localitats però d'entrada seran aquestes administracions les que començaran a definir com ha de ser l'AMT i quins objectius haurà d'assolir. Inicialment s'han creat quatre grups de treball per emmarcar els àmbits on es pot treballar com a àrea metropolitana, però la mobilitat, el transport i l'energia són les qüestions prioritàries.

En la constitució del grup impulsor s'ha presentat l'estudi preliminar que es va encarregar fa unes setmanes i que fa una sèrie de consideracions sobre criteris per delimitar l'àmbit territorial, com ha de ser la governança de l'AMT o fluxos de població entre localitats.

Sobre aquest darrer aspecte, la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, ha apuntat que s'haurà d'estudiar a «mitjà o llarg termini» i que no té perquè passar per un model com el de Barcelona, sinó que es poden buscar fórmules alternatives com consorcis, agències o replicar models d'altres regions europees.

A la vegada, s'ha acordat que el grup impulsor es reunirà quadrimestralment i es començarà a treballar amb les comissions tècniques sectorials «per treballar qüestions concretes que siguin de certa rapidesa». Així doncs, els quatre grups de treball faran referència a territori, desenvolupament econòmic i social, mobilitat i sostenibilitat. Cada grup estarà presidit per un alcalde i dirigit per tècnics, ja siguin d'ajuntaments, de la Generalitat, la Diputació o la Universitat Rovira i Virgili.