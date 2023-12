Mas Guix garanteix que no hi haurà cap partida pel Hard Rock en els pressupostos per al 2024

El projecte de pressupostos de la Generalitat per al 2024 «no incorpora cap partida vinculada al projecte» del Hard Rock. Així ho ha garantit la consellera d'Economia i Hisenda, Natàlia Mas Guix, en una interpel·lació dels comuns al Parlament aquest dimecres a la tarda.

La dirigent republicana ha recordat que els comptes vigents ja no hi destinen cap euro i ha defensat que el seu «projecte» per a Catalunya «se centra en la reindustrialització i l'economia d'alt valor afegit». En aquest context, Mas Guix també ha assenyalat que tenen els comptes «a punt» per a aprovar-los al Govern «en qualsevol moment», després de «molts mesos» treballant-los.