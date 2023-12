La Diputació de Tarragona impulsa la cultura del territori destinant-hi 3,6 MEUR

La Diputació de Tarragona impulsa la producció cultural a la demarcació destinant 3,6 milions d’euros a creadors i artistes. D’una banda, la institució concedeix 1.670.000 euros a 152 projectes de professionals autònoms i microempreses del sector cultural i, d’altra banda, 2.000.000 euros a 326 propostes singulars a càrrec d’entitats privades realitzades a la demarcació.

La producció de curtmetratges, documentals, obres de teatre o espectacles de dansa, així com els enregistraments de discos, l’edició de llibres i les gires musicals pel territori, són algunes de les 152 activitats i produccions que es beneficiaran aquest 2023 de la convocatòria de subvencions.

Els ajuts s’han concedit, d’una banda, a activitats o produccions –cicles, festivals, presentacions i jornades, entre altres– i ‘altra banda a circuits o gires d’espectacles en viu i de música en directe. L’import màxim que s’ha concedit a cada sol·licitant és de 12.828 euros per a activitats i produccions, i de 16.035 euros per a circuits o gires.

Entre els beneficiaris que rebran els ajuts s’hi troba la producció de Marina Capdevila (Falset) d’una obra pictòrica i escultòrica al voltant de dones que han format part de la seva vida al poble i a Roberto Olivan performing arts SL (Tortosa), pel projecte L’OBRADOR, Espai de Creació, que dona suport a la recerca, la creació i la producció d’espectacles de dansa i circ, a través del seu programa de residències.

Propostes «singulars»

També en l’àmbit de la cultura, la Diputació de Tarragona ha concedit un total de 2.000.000 euros a 326 propostes culturals o d’interès ciutadà de «caràcter singular» realitzades a la demarcació i impulsades per entitats privades sense ànim de lucre. En aquest cas, l’import màxim que s’ha concedit a cada sol·licitant és de 9.534 euros.

Entre les propostes que rebran els ajuts s’hi troben, entre altres, les activitats culturals d’El Bou i el Bouet de Valls, a càrrec de l’Associació Cultural El Bou de Valls; el Projecte Òrbita, per la promoció de propostes contemporànies de dansa, música, teatre, cinema, gastronomia i medi ambient, entre moltes altres disciplines, impulsat pel Centre de Lectura de Reus; les passejades en bici per la cohesió social, a càrrec de L’Escamot Sccl (Tarragona) i l’exposició temporal Més lloc per a la fosca, a càrrec del Museu de la Vida Rural- Fundació Lluís Carulla (l’Espluga de Francolí).