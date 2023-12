Mascort recorda que l'ACA avala que hi ha prou aigua pel Hard Rock: «La conca en poques setmanes entrarà en normalitat»

El conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, David Mascort, ha recordat que l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) avala que hi ha prou aigua, malgrat la situació de sequera, per tirar endavant el projecte de Hard Rock. Durant la roda de premsa d'aquest dimarts a Palau, posterior al Consell Executiu, Mascort ha argumentat que la conca en qüestió -al Camp de Tarragona- «en poques setmanes entrarà en normalitat», si bé ara està en situació de pre-emergència.

Així mateix, la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha insistit que l'executiu complirà els acords del pressupost del 2023 amb PSC i ECP -que no inclou cap veto al Hard Rock. I ha assegurat que no es destinarà «cap euro públic» al projecte, ni enguany ni el 2024.

«La qüestió de fons no és tan per l'aigua o no», ha justificat Mascort, que ha reiterat que la clau és que tots els projectes compleixin la legalitat i els condicionants. El conseller ha insistit que, per tirar endavant qualsevol projecte, cal complir «una sèrie de preceptes». «I el vector aigua n'és un», ha reiterat. «Si hi ha aigua per un projecte es podrà fer, més enllà de si ens agrada o no», ha rematat.

En aquesta línia, Plaja ha apuntat que el Govern complirà els acords i la paraula donada, i ha recordat que el Hard Rock no es va vetar pas en els pactes pels comptes del 2023, tancats entre ERC, PSC i comuns.