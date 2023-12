Els comuns pressionen Aragonès perquè s'oposi al Hard Rock: «Si no s'atreveix a dir que no al PSC ja ho farem nosaltres»

El portaveu del grup parlamentari dels comuns, David Cid, ha insistit que cal que el Govern s'oposi al Hard Rock per poder comptar amb el seu suport per aprovar els pressupostos. «Si ERC i el president de la Generalitat, Pere Aragonès, no s'atreveixen o no tenen prou força per dir-li que no al PSC, ja ho farem nosaltres. Traslladem formalment que ens oposem i ens oposarem al Hard Rock», ha sentenciat Cid durant una roda de premsa al Parlament.

El portaveu dels comuns a la cambra ha assegurat que, malgrat el desacord, seguiran en converses amb el Govern per negociar els comptes, també per garantir que es compleixi de l'anterior pacte, però ha denunciat que el Hard Rock és «una macroocurrència i un deliri». A més, també ha assenyalat que «no té sentit» demanar esforços a la ciutadania amb restriccions per fer front a la sequera però, paral·lelament, que «sembli que alguns projectes tenen barra lliure».