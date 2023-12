La CUP exigeix al Govern que es «deslligui» dels compromisos amb el Hard Rock: «Cal certificar la mort del projecte»

El diputat de la CUP-NCG Xavier Pellicer ha exigit al Govern que es «deslligui d'una vegada per totes» dels compromisos que va adoptar per tirar endavant el complex que Hard Rock vol instal·lar al Tarragonès, perllongar la carretera B-40 al Vallès Occidental i ampliar l'aeroport del Prat. «Cal certificar la mort del projecte de Hard Rock, aturar el quart cinturó i tancar la porta d'una vegada per totes a l'aeroport del Prat», ha dit aquest dimarts en roda de premsa.

El Govern es va comprometre amb el PSC a impulsar aquests grans projectes a canvi del suport dels socialistes als pressupostos del 2023 i, en l'inici de les negociacions per als del 2024, han reclamat que s'executin aquests pactes. En canvi, des de la CUP –i també els comuns– els situen com a inassumibles.

Pellicer, a més, ha retret a la Generalitat que contempli avalar el complex de Hard Rock quan «ha anunciat que aquest mes de gener decretaran l'emergència i hi haurà noves restriccions per sequera». «Cal deixar de marejar el personal, publicar d'una vegada els informes pendents i certificar que el projecte de Hard Rock no va enlloc», ha afegit.