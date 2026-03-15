Política
Trump reclama una «aliança internacional» per reobrir l'estret d'Ormuz
Els Emirats Àrabs Units, Kuwait i Aràbia Saudita alerten de nous atacs provinents de l'Iran en les últimes hores
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha demanat una «aliança internacional» per reobrir l'estratègic estret d'Ormuz, bloquejat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. «Molts països han d'enviar vaixells de guerra a l'estret d'Ormuz per mantenir-lo obert i segur. Esperem que la Xina, França, Japó, Corea del Sud, el Regne Unit i altres països, que es veuen afectats per aquesta restricció artificial, destinin naus a la zona perquè deixi de ser una amenaça per part d'una nació totalment escapçada», ha reclamat Trump en un missatge a Truth Social. En paral·lel, països del Golf Pèrsic com els Emirats Àrabs Units, Kuwait i l'Aràbia Saudita han alertat de nous atacs provinents de l'Iran en les últimes hores.
«El 100% de la capacitat militar de l'Iran ha estat destruïda, però resulta fàcil per al règim enviar un o dos drons, llançar una mina o disparar un míssil de curt abast en algun punt de l'estret d'Ormuz, per molt derrotats que estiguin», ha reconegut el president dels EUA.
«Mentrestant, els Estats Units bombardejarà sense treva la costa i enfonsarà contínuament vaixells iranians. D'una manera o una altra, aviat aconseguirem que l'estret d'Ormuz estigui obert, segur i lliure», ha conclòs Trump, que hores més tard -i en una entrevista telefònica a la cadena NBC- ha avançat que l'Iran està disposada a un acord «d'alto el foc» però que encara no es donen unes condicions «prou bones». D'altra banda, el president dels Estats Units ha posat en dubte que el nou líder suprem de l'Iran, Mojtaba Khamenei, estigui viu.
«No sé ni tan sols si està viu. Fins ara, ningú ha pogut demostrar-ho. He sentit dir que no ho està i, si ho està, hauria de fer una cosa molt intel·ligent per al seu país i rendir-se», ha etzibat Trump. Els atacs amb míssils a l'Orient Mitjà han continuat per setzè dia consecutiu i el Líban ha denunciat que l'ofensiva provinent d'Israel ha deixat un balanç d'almenys 14 morts, quatre dels quals menors d'edat.
La guerra també té altres derivades i la Fórmula 1 ha optat per cancel·lar els Grans Premis de Bahrain i l'Aràbia Saudita que s'havien de celebrar a l'abril. Segons un comunicat de la competició, la decisió ha estat aprovada per la FIA i els promotors de les curses.
«Tot i que ha estat una decisió difícil de prendre, malauradament és la correcta en aquest moment i tenint en compte la situació a l'Orient Mitjà», ha apuntat el president i conseller delegat de la Fórmula 1, Stefano Domenicali. «Vull aprofitar aquesta oportunitat per agrair a la FIA i als nostres increïbles promotors el seu suport i comprensió total, ja que esperaven acollir-nos amb la seva energia i passió habituals. Tornarem amb ells tan aviat com les circumstàncies ho permetin», ha conclòs Domenicali.