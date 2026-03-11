Diari Més

GUERRA

El Regne Unit afirma que tres vaixells de mercaderies han sigut atacats a l'estret d'Ormuz

Els EUA bombardegen 16 embarcacions iranianes que carregaven mines, segons Washington

Un vaixell navega per l'estret d'Ormuz, en una imatge d'arxiu.

Un vaixell navega per l'estret d'Ormuz, en una imatge d'arxiu.EFE/ Mehr News Agency

ACNAgència de notícies

L'Autoritat Britànica de Comerç Marítim (UKMTO, per les sigles en anglès) ha anunciat aquest dimecres a primera hora que tres vaixells de càrrega han rebut l'impacte de dos projectils d'origen «desconegut» a l'estret d'Ormuz durant aquesta nit. «El vaixell ha rebut l'impacte d'un projectil desconegut que provocat un incendi a bord. L'embarcació requereix assistència i la tripulació està sent evacuada», va comunicar l'UKMTO dimarts a la nit després de l'impacte del primer projectil. 

«Es recomana a les embarcacions que transitin amb precaució i comuniquin qualsevol activitat sospitosa. Mentrestant les autoritats continuen investigant els fets», afegia l'UKMTO. 

En paral·lel, els Estats Units van informar dimarts al vespre que han atacat 16 vaixells iranians que, segons Washington, transportaven mines per col·locar-les a l'estret d'Ormuz.

