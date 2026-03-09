Internacional
Trump veu la guerra a l'Iran «força completa» i «molt endavant de l'agenda»
El mandatari nord-americà assegura que el règim dels aiatol·làs «no té exèrcit naval, ni comunicacions ni força aèria»
Donald Trump considera que la guerra a l'Iran està «força completa» i que el programa de l'operació militar nord-americana al país persa està «molt endavant de l'agenda». En una conversa telefònica amb CBS News mantinguda dilluns al vespre, el president dels Estats Units ha suggerit així que la guerra podria acabar aviat. «L'Iran no té força naval ni comunicacions ni força aèria», ha assegurat, alhora que ha donat per fet que de l'arsenal de míssils del règim dels aiatol·làs «no en queda res». Preguntat per si pensa que la guerra acabarà aviat, ha contestat: «Tot el que tinc al cap és acabar-la». L'executiu de Trump va pronosticar a l'inici dels atacs que durarien un mes.