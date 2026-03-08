Guerra
Trump insisteix que continuarà la guerra a l'Iran fins que «es rendeixin o fins que ja no quedi ningú per rendir-se»
El president nord-americà culpa el país persa del bombardeig a una escola de nenes on van morir 175 persones
El president dels EUA, Donald Trump, ha insistit que continuarà la guerra a l'Iran fins que «es rendeixin o fins que ja no quedi ningú per rendir-se».
Preguntat sobre què volia dir quan va afirmar que només acceptaria una «rendició incondicional»; Trump ha indicat que significa que «ploren 'oncle' o que arriben a un punt en què ja no poden lluitar més i no queda ningú per resistir».
També ha deixat clar que continuarà l'atac el temps que calgui, «tot i que el seu exèrcit és gairebé inexistent». Pel que fa al bombardeig a una escola de nenes on van morir 175 persones, el president ha assenyalat que, segons el que ha vist, «va ser l'Iran».
El secretari de Guerra, Pete Hegseth, ha afegit que és «l'únic bàndol que ataca civils».