Política
L'Iran assegura que està a prop de l'acord per escollir un nou líder suprem
L'aiatol·là Mirbagheri exposa que la majoria de l'Assemblea ha arribat a un consens, però s'han de «superar obstacles»
L'Iran assegura que està a prop de l'acord per escollir un nou líder suprem, després de l'assassinat de l'aiatol·là Ali Khamenei. Un dels membres de l'Assemblea d'Experts, l'aiatol·là Seyed Mohammad Mehdi Mirbagheri, ha exposat que la majoria dels 88 integrants han arribat a un consens, però que en aquestes «difícils condicions» també s'han trobat «obstacles».
En un vídeo difós per l'agència iraniana Tansim News, Mirbagheri ha assegurat que s'està fent un gran esforç, que hi ha una majoria «considerable» i que «gairebé» han consensuat un nom.
«En aquests moments s'han de superar els obstacles, però esperem que se superin i que la feina es faci de la millor manera possible», ha assenyalat, sense revelar cap nom.