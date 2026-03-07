Política
Trump avisa que l'Iran rebrà avui un "cop dur" i amenaça amb "la destrucció completa" del país
El president nordamericà diu que és "el perdedor de l'Orient Mitjà" i que està "sent derrotat fins a l'infern"
El president dels EUA, Donald Trump, ha avisat que aquest dissabte l'Iran rebrà "un cop molt dur". En un missatge a la xarxa Truth Social, Trump ha assegurat que estan considerant seriosament "la destrucció completa i mort segura" del país persa a causa del seu "mal comportament". El president nord-americà ha afegit que l'Iran ja no és "el perdonavides de l'Orient Mitjà", sinó que ara n'és "el perdedor". "I ho serà durant dècades fins que es rendeixin o, més probablement, fins que col·lapsin completament". A més, ha afirmat que el país "està sent derrotat fins a l'infern" i ha avisat que "hi ha zones i grups de persones que no s'havien considerat com a objectiu fins ara".
El missatge de Trump arriba després que el president de l'Iran, Masoud Pezeshkian, hagi anunciat que suspendrà els bombardejos contra els països veïns del Golf Pèrsic si aquests no l'ataquen. Pezeshkian també ha demanat disculpes als veïns de la regió pels atacs d'aquesta darrera setmana.
En un escrit a la xarxa Truth Social, el president nord-americà ha respost a les paraules del seu homòleg iranià i ha remarcat que l'Iran "s'ha rendit" davant els seus veïns de l'Orient Mitjà. "Aquesta promesa [de no atacar els països propers] només s'ha fet a causa de l'implacable atac dels Estats Units i Israel", ha recalcat.
Per a Trump, és "la primera vegada" que, "en milers d'anys", el país persa "perd" davant els estats veïns. Segons el president, els altres països li han donat les gràcies.