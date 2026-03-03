GUERRA
Netanyahu assegura que atacarà «encara amb més força» a l'Iran i Hizbulá
El primer ministre israelià adverteix el Líban que la milícia xiïta l’està arrossegant a una guerra que «no li correspon»
El primer ministre d’Israel, Benjamin Netanyahu, va advertir aquest dimarts que intensificarà l’ofensiva contra l’Iran i contra la milícia xiïta libanesa Hizbulá, després que aquest grup decidís implicar-se en el conflicte regional desencadenat arran dels primers atacs d’Israel i els Estats Units contra territori iranià dissabte passat.
«Continuem atacant l’Iran amb força. Els nostres pilots sobrevolen els cels de Teheran i també els del Líban. Hizbulá ha comès un greu error en atacar-nos», va afirmar Netanyahu des de la base aèria de Palmajim, al centre d’Israel, segons un comunicat del seu gabinet.
«El Govern libanès ha d’entendre, i el poble libanès ha de saber, que Hizbulá els està arrossegant a una guerra que no els correspon», va afegir el primer ministre durant la visita a les instal·lacions militars, on va estar acompanyat pel ministre de Defensa, Israel Katz, i pel cap de l’Estat Major, Eyal Zamir.
A l’inici de la visita va rebre un informe operatiu i, posteriorment, va conversar amb operadors de drons i equips tècnics.
Israel i els Estats Units van iniciar durant la matinada de dissabte l’operació ‘Fúria Èpica’, nom amb què la va batejar el Pentàgon, que s’ha saldat amb la mort del líder suprem iranià, l’aiatol·là Alí Jameneí, i de bona part de la seva cúpula militar.
Segons la Mitja Lluna Roja, els atacs nord-americans i israelians han causat prop de 800 morts a l’Iran. Fins ara, quatre militars nord-americans han mort en un atac iranià i cinc més han resultat ferits.
L’Iran, per la seva banda, ha llançat represàlies contra Israel i altres països de la regió: Aràbia Saudita, Bahrain, Emirats Àrabs Units, Qatar, l’Iraq, Kuwait i Xipre.
A Israel, on s’han registrat deu morts per míssils iranians, els atacs també s’han estès al Líban contra Hizbulá. Almenys 52 persones han mort en una onada de bombardejos israelians als afores de Beirut, al sud del país i a la vall oriental de la Becà.