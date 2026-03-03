GUERRA
L'ONU insisteix que no hi havia evidències que l'Iran busqués construir una bomba nuclear
El director de l’OIEA recorda que no hi ha proves d’un pla estructurat per fabricar una arma atòmica
L’Organisme Internacional de l’Energia Atòmica (OIEA) ha reiterat que no disposa de cap prova que indiqui que l’Iran estigués desenvolupant un programa organitzat per fabricar una bomba nuclear. El director general, Rafael Grossi, ho va subratllar aquest dimarts en una entrevista des de Viena, seu de l’agència nuclear de l’ONU.
Grossi va admetre que existeixen motius de preocupació en relació amb el programa nuclear iranià, però va descartar que hi hagués una amenaça imminent. «Hem d’equilibrar les dues coses. Sí, hi ha preocupacions, però no hi havia una bomba prevista per a demà ni per a demà passat», va afirmar.
Els Estats Units i Israel han justificat els seus atacs argumentant que Teheran podria estar intentant desenvolupar armament nuclear, una acusació que el règim iranià nega. Davant la pregunta de si l’Iran es trobava a dies o setmanes d’aconseguir aquesta capacitat, Grossi va recordar que l’OIEA ja va assenyalar l’any passat que no hi havia indicis en aquest sentit. «Mai no hem tingut informació que apuntés a l’existència d’un programa sistemàtic i estructurat per fabricar o construir una arma nuclear», va reiterar.
Tot i això, el responsable de l’organisme va insistir que hi ha elements inquietants, com l’acumulació que considera «injustificada» de combustible nuclear susceptible d’ús militar, la manca de transparència de les autoritats iranianes i les dificultats per inspeccionar determinades instal·lacions.
«Hi ha països —com els Estats Units o Israel, i potser d’altres— que poden interpretar que aquestes activitats tenen com a objectiu directe la fabricació d’una arma nuclear. Però nosaltres, des de l’OIEA, no jutgem intencions», va puntualitzar.
L’agència fa anys que adverteix que, sense una cooperació plena de l’Iran i sense accés complet a instal·lacions i documentació, no pot garantir que el seu programa atòmic sigui totalment pacífic. Amb tot, també ha deixat clar que no disposa de proves que acreditin l’existència d’un pla per construir una bomba nuclear.