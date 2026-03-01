Guerra
Trump amenaça de respondre amb «una força mai vista» si l'Iran pren represàlies per la mort de Khamenei
El règim iranià afirma que ha tornat a atacar objectius militars a Israel i bases militars dels EUA a l'Orient Mitjà
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha amenaçat de respondre «amb una força mai vista» si l'Iran pren represàlies per la mort de l'aiatol·là Khamenei. «L'Iran acaba de declarar que avui atacarà amb molta més força, amb més força que mai. Val més que no ho facin perquè, si ho fan, els colpejarem amb una força mai vista», ha assegurat Trump a Truth Social. El règim iranià ha afirmat que en les últimes hores ha tornat a atacar objectius militars a Israel i fins a 27 bases militars dels EUA a l'Orient Mitjà.
«Avions de combat de la Força Aèria Iraniana han bombardejat amb èxit bases militars nord-americanes als països del Golf Pèrsic i a la regió del Kurdistan», ha informat l'agència Tasnim, vinculada a la Guàrdia Revolucionària. L'exèrcit israelià ha confirmat una nova onada de míssils contra Israel i ha demanat a la població quedar-se «en llocs segurs» fins a nova ordre.
«Per vintena vegada en les últimes 24 hores, milions d'israelians corren a refugiar-se per tot Israel sota el foc dels míssils iranians», ha assenyalat les Forces de Defensa d'Israel en un missatge a X. Tel-Aviv seria una de les ciutats més afectades amb diverses destrosses materials en edificis residencials.
Per la seva banda, el Ministeri de Defensa del Qatar ha anunciat que ha pogut interceptar «amb èxit» l'impacte de 18 míssils balístics al seu territori, tot i que s'haurien produït «diverses explosions» a la capital, Doha, segons la cadena Al Jazeera.
El Ministeri de l'Interior del Qatar ha precisat que es tracta d'un «incendi menor en una zona industrial» a conseqüència de la caiguda de metralla després de la intercepció d'un míssil. No hi hauria ferits.
Pahlavi celebra la mort del «dèspota sanguinari» Khamenei
Per la seva banda, el líder iranià a l'exili i fill de l'últim xa de Pèrsia, Reza Pahlavi, ha celebrat la mort del «dèspota sanguinari» Ali Khamenei. «L'assassí de desenes de milers dels fills i filles més valents de l'Iran, ha estat esborrat de la història. Amb la seva mort, la República Islàmica ha arribat a la seva fi i molt aviat serà relegada a les escombraries de la història», ha aplaudit Pahlavi en un missatge a X.
El líder iranià a l'exili considera que qualsevol intent per part del règim de nomenar un successor per a Khamenei «està condemnat al fracàs des del principi». «Sigui qui sigui que posin al seu lloc no tindrà ni legitimitat ni longevitat, i sens dubte també serà còmplice dels crims d'aquest règim», ha reflexionat en veu alta Pahlavi.
El fill de l'últim xa s'ha dirigit directament a l'exèrcit iranià i a les forces de l'ordre per exigir que no donin suport al règim dels aiatol·làs. «Aquesta és la vostra última oportunitat d'unir-vos a la nació, d'ajudar a garantir una transició estable de l'Iran cap a un futur lliure i pròsper i de participar en la construcció d'aquest futur», ha recalcat Pahlavi, que ha finalitzat amb un missatge als iranians.
«Estigueu alerta i preparats. El moment d'una presència àmplia i decisiva als carrers és molt a prop. Junts, units i ferms, aconseguirem la victòria final i celebrarem la llibertat de l'Iran a la nostra estimada pàtria», ha conclòs el líder iranià a l'exili.