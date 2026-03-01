Guerra
Tres militars d'Estats Units morts i cinc ferits greus en l’operació contra l’Iran
Hi ha diversos soldats més que pateixen ferides menors
Almenys tres militars d'Estats Units han mort i uns altres cinc han resultat greument ferits durant l’operació «Fúria Èpica», llançada per acabar amb el règim iranià, va informar aquest diumenge el Comando Central de l’Exèrcit dels Estats Units (Centcom).
En un comunicat, el Centcom no va oferir detalls sobre com es van produir les morts ni va precisar el lloc, després que l’Iran ataqués diverses bases nord-americanes a l’Orient Mitjà en represàlia per l’atac conjunt dels Estats Units i Israel en el qual va morir el líder suprem, l’aiatol·là Alí Jameneí.
Segons l’Exèrcit, fins les 09.30 hores de Washington (14.30 GMT) «tres militars nord-americans han mort en acció i cinc han resultat greument ferits com parteix de l’operació 'Fúria Èpica'».
«Alguns d’altres van patir ferides lleus per metralla i commocions cerebrals i estan en procés de reincorporar-se al servei. Les operacions de combat importants continuen i el nostre esforç de resposta segueix en marxa», va afegir.
El Centcom va explicar que, per respecte a les famílies, no revelarà les identitats de les víctimes fins que hagin transcorregut 24 hores des de la notificació als seus pròxims.
Els bombardejos conjunts d’Israel i els Estats Units contra l’Iran van començar dissabte, quan va morir l’aiatol·là juntament amb bona part de la cúpula militar iraniana, i han continuat aquest diumenge amb diverses onades d’atacs sobre Teheran.
L’Iran ha promès venjar la mort de Jameneí i, fins el moment, ha atacat Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrain i Kuwait, entre altres aliats de Washington on la potència nord-americana manté bases militars.
Trump, que es troba en la seva residència privada de Mar-a-Llac, en Florida, va anunciar dissabte a la matinada el llançament d’aquesta operació, l’objectiu de la qual és enderrocar el règim iranià, malgrat que Washington i Teheran mantenien negociacions per a un nou pacte nuclear.
El mandatari nord-americà, que va fer campanya el 2024 amb la promesa de mantenir els Estats Units allunyat de guerres exteriors, va reconèixer al seu anunci que hi podria haver baixes de «valents herois nord-americans».
L’oposició demòcrata denuncia no haver estat informada prèviament de l’atac i acusa el Govern d’haver iniciat una guerra encoberta sense l’autorització del Congrés, òrgan que té la potestat d’aprovar una intervenció bèl·lica en l’exterior.