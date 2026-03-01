Guerra
El president de l’Iran assegura que continuen «ferms» i remarca la «determinació» del règim malgrat la mort de Khamenei
Almenys vuit persones moren per l’impacte d’un míssil iranià a Beit Shemesh, a Israel
El president de l’Iran, Masoud Pezeshkian, ha assegurat que continuen «ferms», i ha remarcat la «determinació» del règim malgrat la mort de l’aiatol·là Ali Khamenei.
«El crim dels criminals i el martiri dels éssers estimats de l’Iran no crearan cap obstacle en la determinació del govern de la República Islàmica de l’Iran per complir amb els seus deures i responsabilitats», ha assegurat Pezeshkian en un missatge a X.
L’Iran ha continuat atacant aquest diumenge Israel i diversos països de la regió en resposta a l’ofensiva contra el seu país. Almenys vuit persones han mort i 20 han resultat ferides per l’impacte d’un míssil iranià a Beit Shemesh, a Israel.
Els Emirats Àrabs han informat que han interceptat desenes de míssils balístics i drons des de l’atac a l’Iran. Aquest diumenge, 21 drons han impactat en objectius civils. Per ara, el Ministeri d’Exteriors dels Emirats ha confirmat tres persones mortes i 58 ferits. Iran ha atacat també el port de Duqm, a Oman, així com altres punts a Bahrain i Qatar.