Guerra
L’Iran confirma la mort de l'aiatol·là Khamenei i inicia els tràmits per formar un consell interí
Continua l’escalada a la regió després de l’atac d’Israel i Estats Units
L’Iran ha confirmat la mort de l’aitaol·là Ali Khamenei i ha iniciat els tràmits per formar un consell interí, segons ha informat l’agència de notícies del país IRNA, que apunta que aquest gabinet serà provisional fins que l’Assemblea d’Experts triï un altre líder.
Aquesta estructural provisional estarà formada pel president, el cap del consell judicial i un jurista del Consell de Guardians. També s’ha confirmat la mort del ministre de Defensa que va anunciar Israel dissabte. Després de l’atac israelià i dels Estats Units, l’Iran assegura que té la intenció de seguir contraatacant, especialment en bases americanes a la regió.
La mitja lluna roja confirmava dissabte més de 200 persones mortes, però segons la mateixa agència, el balanç a l’escola de primària per a nenes Shajareye Tayabeh, a la ciutat de Minab, puja ja a 148 persones.