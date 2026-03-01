Actualitat
Kallas diu que la mort de Khamenei obre un camí cap a un Iran «diferent» amb més llibertat
L’alta representant contacta amb el G7 i els països de la regió «per trobar passos pràctics per a la desescalada»
L’alta representant per a la política exterior de la Unió Europea, Kaja Kallas, ha remarcat aquest diumenge que la mort d’aiatol·là Ali Khamenei obre un camí per construir «un Iran diferent, un que el seu poble podria tenir més llibertat per modelar».
En un missatge a la xarxa social X, Kallas ha indicat que aquesta mort és un moment «definitori» en la història del país, tot i admetre que el que ve ara és «incert».
L’alta representant està mantenint contacte amb els seus socis del G7 i amb els ministres d’exteriors de la regió «per trobar passos pràctics per a la desescalada».
En concret, ha parlat amb els ministres d’Israel, Jordània, Egipte, Turquia, Qatar, Oman, Bahrain i Kuwait. Kallas també ha convocat els ministres d’Afers Exteriors de la UE a una reunió aquesta tarda, en la qual participarà José Manuel Albares.
Per la seva part, la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, ha remarcat que la fi de l’aiatol·là ha de suposar també «la fi de l’era dels dictadors a l’Iran».
«Després de 47 anys, ha de ser el moment de la llibertat», ha indicat, alhora que ha recordat totes aquelles persones que han estat assassinades o que han hagut de fugir. També ha fer referència als presos polítics, les dones i les víctimes del terrorisme.