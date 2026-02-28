Política
Urtasun titlla l’atac a Iran d’”il·legal” i demana a la UE que “aixequi la seva veu” i el condemni
Avisa que l’acció d’Israel i els Estats només provocarà una “escalada bèl·lica” i que el règim iranià es tanqui més
El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha tillat aquest dissabte l’atac d’Israel i Estats Units a Iran d’”il·legal”, i ha demanat a la UE que “aixequi la seva veu” i el condemni. En declaracions a Catalunya Ràdio, Urtasun ha alertat que aquest “atac unilateral i il·legal” només provocarà una “escalada bèl·lica” i que el règim iranià “es tanqui més i sigui més repressiu”. El ministre ha recordat que l’ús de la força només es pot utilitzar en casos molt concrets, en legítima defensa o amb autorització del Consell de Seguretat. També ha remarcat que fa anys existia un marc internacional de diàleg amb l’Iran que funcionava, per contenir el programa nuclear i alhora avançar en els drets humans.
Urtasun ha remarcat que tothom és conscient que l’Iran té un règim “altament repressiu”, i que cal que avancin en les llibertats i no despleguin el seu programa nuclear. Ara bé, ha condemnat l’atac “unilateral i il·legal” d’Israel i els Estats Units. “L’alternativa al diàleg és un atac il·legal que portarà a més repressió, al desmantellament de les normes del dret internacional que només ens portarà més problemes”, ha avisat.
A parer seu, ara el que toca és que la UE aixequi la veu. “Ha de dir que aquestes situacions no es poden resoldre a partir d’intervencions unilaterals”, ha insistit el ministre, que ha reconegut que durant molts anys, els europeus han viscut “completament subordinats” als Estats Units. Urtasun ha apostat per construir una autonomia política i militar, i ha indicat que això passa per construir una defensa europea i pel reforçament polític. “La UE s’hi juga la seva independència política els propers anys”, ha advertit.