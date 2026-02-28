Política
Israel i els Estats Units llancen un atac conjunt contra l'Iran
Trump: "L'objectiu és garantir que l'Iran no aconsegueix una arma nuclear"
Israel i els Estats Units han llançat aquest dissabte al matí un atac "preventiu" contra l'Iran. L’exèrcit israelià ha fet sonar les sirenes i ha enviat una alerta preventiva als telèfons mòbils perquè la població es quedi en espais protegits davant la possibilitat que es “llacin míssils contra l’Estat d’Israel” com a resposta a l’atac, segons ha informat a través de la xarxa social X.
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha confirmat l'atac a gran escala contra l'Iran en un missatge de vuit minuts a la xarxa Truth Social. "L'objectiu és garantir que l'Iran no aconsegueix una arma nuclear i eliminar amenaces imminents", ha justificat Trump, que ha parlat d'una "operació massiva i en curs" de l'exèrcit dels Estats Units.