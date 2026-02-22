Economia
La Comissió Europea demana «plena claredat» als EUA sobre els nous aranzels anunciats per Trump
Considera que els impostos a les importacions contradiuen l'acord comercial amb la UE
La Comissió Europea ha reclamat «plena claredat» als Estats Units d'Amèrica després que el president del país, Donald Trump, hagi anunciat nous aranzels del 15% a totes les importacions al país. La decisió de Trump és la resposta a la decisió del Tribunal Suprem dels EUA de tombar els aranzels que havia imposat anteriorment a diversos països.
En un comunicat, la Comissió ha demanat saber com actuarà el govern nord-americà a partir d'ara i ha advertit que «la situació actual no és propícia per aconseguir un comerç i una inversió transatlàntics justos, equilibrats i mútuament beneficiosos».
També ha alertat que els nous impostos de Trump contradiuen l'acord comercial entre la Unió Europea i els Estats Units. «Un acord és un acord», assenyala la Comissió, que adverteix que els aranzels «augmenten els costos tant per als consumidors com per a les empreses».
«Quan s'apliquen de manera imprevisible, els aranzels són inherentment disruptius i minen la confiança i l'estabilitat dels mercats globals i creen més incertesa a les cadenes de subministrament internacionals», argumenta.
Per això, explica que està en contacte amb el govern nord-americà i que aquest mateix dissabte el comissari de Comerç de la UE, Maroš Šefčovič, va parlar amb el representant comercial dels EUA, Jamieson Greer, i el secretari de Comerç de Trump, Howard Lutnick, per «preservar un entorn comercial transatlàntic estable i previsible». Mentrestant, segueix buscant actors comercials que garanteixin zero aranzels a les exportacions europees.