La Comissió Europea demana «plena claredat» als EUA sobre els nous aranzels anunciats per Trump

Considera que els impostos a les importacions contradiuen l'acord comercial amb la UE

Reunió entre la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i el president dels Estats Units, Donald Trump, a Escòcia

La Comissió Europea ha reclamat «plena claredat» als Estats Units d'Amèrica després que el president del país, Donald Trump, hagi anunciat nous aranzels del 15% a totes les importacions al país. La decisió de Trump és la resposta a la decisió del Tribunal Suprem dels EUA de tombar els aranzels que havia imposat anteriorment a diversos països. 

En un comunicat, la Comissió ha demanat saber com actuarà el govern nord-americà a partir d'ara i ha advertit que «la situació actual no és propícia per aconseguir un comerç i una inversió transatlàntics justos, equilibrats i mútuament beneficiosos». 

També ha alertat que els nous impostos de Trump contradiuen l'acord comercial entre la Unió Europea i els Estats Units. «Un acord és un acord», assenyala la Comissió, que adverteix que els aranzels «augmenten els costos tant per als consumidors com per a les empreses». 

«Quan s'apliquen de manera imprevisible, els aranzels són inherentment disruptius i minen la confiança i l'estabilitat dels mercats globals i creen més incertesa a les cadenes de subministrament internacionals», argumenta.

Per això, explica que està en contacte amb el govern nord-americà i que aquest mateix dissabte el comissari de Comerç de la UE, Maroš Šefčovič, va parlar amb el representant comercial dels EUA, Jamieson Greer, i el secretari de Comerç de Trump, Howard Lutnick, per «preservar un entorn comercial transatlàntic estable i previsible». Mentrestant, segueix buscant actors comercials que garanteixin zero aranzels a les exportacions europees.

