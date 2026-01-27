SALUT
Confirmat: el virus Nipah és mortal, però té baixa probabilitat de contagi
Un brot a l’est de l’Índia reactiva l’alerta sanitària sobre un virus molt letal però amb transmissió limitada, segons l’OMS
L’estat indi de Bengala Occidental afronta un nou brot del virus Nipah després de confirmar-se dos casos entre personal sanitari d’una clínica privada de Barasat, situada a uns 24 quilòmetres de Calcuta. Els primers casos es van detectar el 12 de gener i es van confirmar dos dies després, convertint-se en els primers registres d’aquesta malaltia a la regió des de l’any 2007.
Entre les persones afectades, una infermera mostra una evolució favorable, mentre que una altra continua en estat de coma. A més, un metge i una segona infermera que van estar en contacte amb les pacients van presentar símptomes lleus, com febre i tos, però les proves de Nipah han resultat negatives i continuen sota observació mèdica. Les autoritats han confinat al domicili més d’un centenar de contactes considerats de baix risc, mentre es manté oberta la investigació per determinar l’origen del brot, que encara no ha estat identificat.
El virus Nipah és un patogen zoonòtic identificat per primera vegada a Malàisia l’any 1999. El seu principal reservori són els ratpenats frugívors, i la infecció en humans sol produir-se de manera esporàdica. Des de la seva descoberta, s’han registrat prop de 750 casos humans, principalment a Bangla Desh i a l’est de l’Índia. La malaltia pot manifestar-se amb símptomes lleus o fins i tot sense clínica aparent, però també pot evolucionar cap a quadres greus com pneumònia severa o encefalitis. Segons dades de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), la taxa de letalitat se situa entre el 40% i el 75%.
La transmissió del virus s’ha associat sobretot al contacte amb porcs infectats o al consum de fruita contaminada per saliva o orina de ratpenats. Tot i això, també s’ha documentat una transmissió limitada entre persones, especialment en entorns familiars o sanitaris. A Bangla Desh, gairebé la meitat dels casos detectats entre els anys 2001 i 2008 es van atribuir al contagi de persona a persona.
Malgrat la gravetat potencial del virus Nipah, el risc global es considera baix, ja que no existeixen reservoris animals a la majoria de països. Amb tot, el brot actual posa de manifest la importància de reforçar les mesures de control i prevenció als centres sanitaris. Davant aquesta situació, Tailàndia ha intensificat la vigilància sanitària amb controls de temperatura als aeroports i ha recomanat als viatgers procedents de Bengala Occidental que, en cas de presentar febre, tos, dolors musculars o altres símptomes, acudeixin immediatament a un centre mèdic i informin del seu historial de viatge. Mentrestant, les autoritats índies continuen monitorant l’evolució del brot i treballen per contenir-ne la propagació.