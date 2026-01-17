Economia
La UE prepara una resposta conjunta als nous aranzels de Trump contra vuit països europeus.
Costa diu que el bloc comunitari serà "molt ferm" en la defensa del dret internacional en territori europeu
El president del Consell Europeu, António Costa, ha afirmat que està coordinant una "resposta conjunta" dels estats membres de la Unió Europea per l'augment d'aranzels anunciat aquest dissabte pel president dels Estats Units, Donald Trump, contra Dinamarca, Noruega, Suècia, França, Alemanya, el Regne Unit, els Països Baixos i Finlàndia. Així ho ha dit en roda de premsa des de l'Asunción, capital del Paraguai, on la UE ha firmat finalment l'acord comercial amb els països del Mercosur. "El que podem dir és que la UE sempre serà molt ferma en la defensa del dret internacional, sigui on sigui, i començant pel territori dels estats membres", ha dit l'exprimer ministre de Portugal.
"Avui, el que és necessari no és el conflicte, sinó la pau. El que nés necessari no són els conflictes entre països, sinó la cooperació. El que és fonamental és defensar sempre el dret internacional, sigui on sigui", ha insistit Costa en ser preguntat per l'anunci fet aquest dissabte per Trump.
"Si Rússia envaeix Ucraïna, hem d'aixecar-nos per defensar la integritat territorial, la sobirania, el dret internacional a Ucraïna. Si els drets humans són violats a Veneçuela, ens hem d'aixecar pels drets humans a Veneçuela. Si volem prosperitat compartida, hem d'obrir els mercats i no tancar-los, hem de crear zones d'integració econòmica i no augmentar aranzels", ha sentenciat Costa.
Trump ha afirmat en un missatge a les xarxes socials que imposarà aranzels del 10% a les importacions de vuit països que s'han oposat a l'annexió nord-americana de Groenlàndia. Aquests impostos afectaran Dinamarca, Noruega, Suècia, França, Alemanya, el Regne Unit, els Països Baixos i Finlàndia a partir de l'1 de febrer i s'incrementaran fins al 25% l'1 de juny "fins que s'arribi a un acord per a l'adquisició total i completa de Groenlàndia".
En el missatge, també ha criticat que els Estats Units han intentat aquesta compra des de fa més de 150 anys i que "molts presidents ho han intentat", però que Dinamarca ho ha rebutjat sempre.