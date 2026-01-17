Societat
Trump imposa aranzels del 10% a vuit països pel rebuig a l’annexió de Groenlàndia
La mesura afecta Dinamarca, Noruega, Suècia, França, Alemanya, el Regne Unit, els Països Baixos i Finlàndia
El president dels Estats Units d'Amèrica, Donald Trump, ha anunciat aquest dissabte la imposició d'aranzels del 10% a les importacions de vuit països que s'han oposat a l'annexió nord-americana de Groenlàndia. Aquests impostos afectaran Dinamarca, Noruega, Suècia, França, Alemanya, el Regne Unit, els Països Baixos i Finlàndia a partir de l'1 de febrer i s'incrementaran fins al 25% l'1 de juny "fins que s'arribi a un acord per a l'adquisició total i completa de Groenlàndia", ha dit Trump a la seva xarxa social, Truth Social. Ha assegurat que els EUA han intentat aquesta compra des de fa més de 150 anys i que "molts presidents ho han intentat" però que Dinamarca ho ha rebutjat sempre.
Trump ha tornat a esgrimir raons de seguretat per controlar aquest territori àrtic i ha insistit que "la Xina i Rússia volen Groenlàndia i no hi ha res que Dinamarca hi pugui fer". "Ningú tocarà aquest tros de terra sagrada, especialment des que la seguretat nacional dels Estats Units i del món en general està en risc", ha afirmat. Segons ha detallat, adquirir Groenlàndia és clau per al sistema antimíssils Golden Dome (cúpula daurada), amb el qual vol protegir d'atacs estrangers tant els EUA com el Canadà.
"Els Estats Units d'Amèrica estan oberts a negociar amb Dinamarca i qualsevol d'aquests països que han posat tantes coses en risc, malgrat tot el que hem fet per a ells, incloent-hi màxima protecció, durant tantes dècades", ha afegit el president nord-americà, que ha dit que els EUA han "subsidiat" Dinamarca i la Unió Europea "durant anys".