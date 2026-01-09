METEOROLOGIA
França tancarà la frontera amb Andorra per la nevada
El tancament afectarà vehicles pesants i lleugers fins al matí de diumenge, inclòs el Coll de Puymorens i la RN20
Tal com s’havia previst en les darreres hores, la frontera entre França i Andorra romandrà tancada a partir de les 18 hores d’aquesta tarda i fins al matí del diumenge 11 de gener a causa de les adverses condicions meteorològiques. El tancament busca garantir la seguretat dels conductors davant la gran nevada i l’acumulació de neu prevista.
Els accessos des d’Andorra de la RN20, després de l’Hospitalet-près-l’Andorre, i de la RN320 quedaran tallats. La frontera del Pas de la Casa deixarà de permetre el pas de vehicles pesants a partir de les cinc de la tarda, i la prohibició s’estendrà als vehicles lleugers a partir de les 18 hores i fins diumenge al matí, a menys que millorin considerablement les condicions climàtiques.
El Coll de Puymorens i els Pirineus Orientals també han estat clausurats: els vehicles pesants des de les 14 hores d’aquest migdia, i els lleugers a partir de les 18 hores. El túnel de Puymorens es tancarà a les 20 hores. Durant tot el període de tancament, la gendarmeria francesa realitzarà controls per assegurar que els usuaris disposin de l’equipament necessari i que es compleixin les restriccions de trànsit establertes.