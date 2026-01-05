INTERNACIONAL
Maduro, traslladat emmanillat a un tribunal federal de Nova York
Els Estats Units l'acusen de delictes relacionats amb el narcotràfic, terrorisme i possessió d'armes
Un fort dispositiu policial ha traslladat el president de Veneçuela, Nicolás Maduro, des del centre de detenció fins a un tribunal federal de Nova York. Se l'ha vist emmanillat en un trasllat que ha sigut gravat per les càmeres de televisió.
Els Estats Units van capturar tant a Maduro com la seva dona aquest dissabte després d'un atac aeri al país. I l'acusen de delictes relacionats amb el narcotràfic, terrorisme i possessió d'armes. Serà jutjat per un tribunal federal sota la supervisió del jutge Alvin K. Hellerstein, té 92 anys i té l'estatus de sènior des del 2011, una espècie de mitja jubilació per als jutges federals dels Estats Units.