SUCCESSOS
Un jove de 19 anys de mare catalana i resident a Suïssa, entre les víctimes mortals de l'incendi a Crans Montana
Serà enterrat a Lausana i es farà una missa funerària al Monestir de Sant Cugat del Vallès
Una de la quarantena de víctimes mortals de l'incendi de Cap d'Any a Crans Montana, Suïssa, és un jove de 19 anys de mare catalana. Es tracta de Joaquim Van Thuyne Daniel, nascut el 2007 que vivia a Suïssa.
En una esquela publicada a La Vanguardia la família informa que l'enterrament serà a Lausana, a Suïssa, i que es farà una missa funeral al Monestir de Sant Cugat del Vallès. Els seus pares, John i Montserrat, i les seves germanes, Ella i Liv, han expressat el seu dolor per «tan inesperada i sentida pèrdua» i han demanat una oració en memòria de Joaquim.