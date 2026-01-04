Política
El Tribunal Suprem de Justícia de Veneçuela ordena que Delcy Rodríguez exerceixi de presidenta del país
La Sala Constitucional declara «l'absència forçosa» de Maduro i encarrega les seves atribucions a la vicepresidenta
El Tribunal Suprem de Justícia de Veneçuela (TSJ) ha ordenat que la vicepresidenta executiva del govern, Delcy Rodríguez, passi a exercir de presidenta després de la captura de Nicolás Maduro per part dels Estats Units.
En la lectura d'un comunicat difosa per mitjans veneçolans, la presidenta de la Sala Constitucional, Tania d'Amelio, constata «l'absència forçosa» del president i encarrega les seves atribucions, deures i facultats a Rodríguez. El TSJ ha argumentat que aquesta decisió es pren per «garantir la continuïtat administrativa i la defensa integral de la nació».
De fet, la presidenta de la Sala ha assegurat que el país viu «un estat d'urgència manifesta i amenaça certa», que fa que calgui actuar per «preservar els interessos de la nació davant l'agressió estrangera». En aquesta línia, ha assegurat que és «una situació excepcional, atípica i de força major» i ha remarcat que cal «certesa constitucional» davant «la màxima gravetat que amenaça l'estabilitat de l'Estat, la seguretat de la nació i l'efectivitat de l'ordenament jurídic».
En el seu comunicat, el TSJ recorda que l'article 234 de la Constitució regula les situacions que impliquen «impossibilitat del president», mentre que l'article 239.6 atribueix al vicepresident executiu la funció de suplir les «faltes temporals» del cap de l'executiu.
D'Amelio ha puntualitzat que la decisió que ha pres el tribunal no implica una decisió de fons sobre la falta presidencial temporal o absoluta. El TSJ ja ha informat el Consell de Defensa de la Nació, l'Assemblea Nacional i el comandament militar de la seva decisió.
L'ordre del TSJ ha arribat després que el president dels Estats Units, Donald Trump, anunciés en una roda de premsa que, a partir d'ara, seran els EUA qui controlarà Veneçuela fins que hi hagi «una transició segura i judiciosa».