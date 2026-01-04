Política
La Casa Blanca difon un vídeo de Maduro dins de les instal·lacions de la DEA a Nova York
Les imatges mostren el president de Veneçuela escortat per tres agents del departament antidrogues
La Casa Blanca ha difós un vídeo del president de Veneçuela, Nicolás Maduro, dins de les instal·lacions de la DEA, l'Administració de Control de Drogues. Des d'un compte oficial de la Casa Blanca destinat a donar respostes ràpides a la xarxa social X s'ha distribuït un vídeo d'uns deu segons on es veu a Maduro escortat per tres agents caminant per un passadís.
En aquestes imatges, el president de Veneçuela saluda els agents i els desitja 'bona nit' i 'bon any nou'. Maduro va arribar als Estats Units el dissabte a la nit. Concretament, va aterrar a l'aeroport de Stewart, a l'estat de Nova York, on està previst que se'l jutgi. Maduro va ser capturat a Caracas, capital de Veneçuela, per part de l'exèrcit dels Estats Units a la matinada de dissabte, després de diverses explosions a la ciutat.
En una roda de premsa dissabte a la tarda, el president dels EUA, Donald Trump, va anunciar que a partir d'ara controlaran Veneçuela amb un govern designat des de Washington fins que hi hagi una transició. Durant aquest període ja ha avançat que explotaran els recursos petrolífers del país.