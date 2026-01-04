Política
Amnistia Internacional creu que «molt probablement» la captura de Maduro viola el dret internacional
L'organització alerta que l'atac «aprofundeix encara més el col·lapse de l'ordre global basat en normes»
Amnistia Internacional ha denunciat l'atac dels Estats Units a Veneçuela i la captura del seu president, Nicolás Maduro, i la seva dona i diputada de l'Assemblea Nacional, Cilia Flores. En un comunicat, l'organització apunta que l'agressió «genera greus preocupacions» sobre els drets humans de la població veneçolana i «molt probablement» viola el dret internacional i la Carta de l'ONU.
De fet, l'organització admet que està «alarmada» perquè l'atac ve per part d'un dels cinc membres permanents del Consell de Seguretat de les Nacions Unides. Segons apunten, això «aprofundeix encara més el col·lapse del dret internacional i de l'ordre global basat en normes».
«Aquestes accions donen senyals d'un sistema internacional regit per la força militar, les amenaces i la intimidació, i augmenten el risc d'accions d'imitació per part d'altres actors», adverteixen. Al comunicat, l'organització assegura que està «particularment preocupada» pel risc d'una major escalada de violacions de drets humans al país, ja sigui per noves operacions dels EUA o per la resposta del govern veneçolà.
En aquest context, Amnistia Internacional ha instat el govern dels Estats Units a complir el dret internacional humanitari i de drets humans, prioritzar la protecció de la població civil i garantir els drets humans de tots els privats de llibertats. A més, fan una crida a les autoritats veneçolanes perquè «s'abstinguin de més repressió en contra de la repressió».