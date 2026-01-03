Política
Trump assegura que Maduro i la seva dona han estat capturats i traslladats en avió fora de Veneçuela
El president dels Estats Units explica que l'atac s'ha fet en col·laboració amb les forces de l'ordre dels EUA
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha assegurat que el president de Veneçuela, Nicolás Maduro, i la seva dona han estat capturats després de l'atac al país.
En un missatge a la xarxa social Truth Social, Trump ha explicat que el líder veneçolà ja ha estat traslladat en avió fora del país. Al seu comunicat, assegura que l'atac s'ha fet en col·laboració amb les forces de l'ordre dels Estats Units. Trump ha anunciat que farà una roda de premsa a les 11 del matí, les 5 de la tarda hora catalana, des de Mar-a-Lago, on s'està allotjant. Aquesta matinada s'ha produït diverses explosions a Caracas, que Veneçuela ha advertit que són "una gravíssima agressió militar".