El Govern reclama desescalada a Veneçuela i exigeix solucions "d'acord amb el dret internacional"
Dalmau demana "prudència i calma" per evitar que la situació "desemboqui en un conflicte civil"
El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha fet una crida a la desescalada del conflicte de Veneçuela després que els Estats Units hagin atacat el país aquesta matinada. En una atenció a mitjans des d'Olot, el conseller ha demanat "prudència i calma" per evitar que la situació acabi desembocant en "un conflicte civil". Dalmau ha afirmat que Veneçuela "mereix un futur millor, en pau, llibertat i democràcia", però ha remarcat que "les solucions sempre han de ser d'acord amb el dret internacional i les Nacions Unides".
Dalmau ha explicat que el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, s'ha posat en contacte amb el Casal Català a Veneçuela per assegurar que la comunitat catalana al país estigui sana i estàlvia. El conseller de la Presidència ha dit que aquesta és la principal preocupació pel Govern i ha dit que treballaran amb el govern espanyol per garantir-la.
Aquesta matinada s'ha registrat diverses explosions a Caracas en un atac que, hores més tard, ha reivindicat Trump com a propi. A més, el president dels EUA ha assegurat que han capturat el president de Veneçuela, Nicolás Maduro, i la seva dona i diputada, Cilia Flores.