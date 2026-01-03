Política
El govern espanyol demana desescalar Veneçuela i s'ofereix per trobar una solució pacífica
Albares està en contacte amb els socis de la UE i països de la regió
El govern espanyol ha fet aquest dissabte una crida a la “desescalada” i la “moderació” a Veneçuela després de l’atac d’aquesta matinada per part dels EUA i a “actuar sempre amb respecte al Dret Internacional i als principis de la Carta de les Nacions Unides”. En un comunicat del Ministeri d’Exteriors, l’executiu s’ofereix per trobar “una solució pacífica i negociada a l’actual crisi”. El ministre d’Exteriors, José Manuel Albares, està seguint la situació “de manera coordinada” amb els socis de la Unió Europea (UE) i els països de la regió.
Aquesta matinada s'ha produït diverses explosions a Caracas, que Veneçuela ha advertit que són "una gravíssima agressió militar", mentre el president dels EUA, Donald Trump, ha assegurat que el president veneçolà, Nicolás Maduro, i la seva dona han estat capturats i traslladats en avió fora del país.
En el mateix comunicat, el govern espanyol recorda que no ha reconegut els resultats de les eleccions del 28 de juliol del 2024 i que “sempre ha donat suport a les iniciatives per arribar a una solució democràtica per a Veneçuela”. Afegeix que ha acollit, i ho seguirà fent, a “desenes de milers de veneçolans que han hagut d’abandonar el seu país per motius polítics” i que està disposada a “ajudar a la recerca d’una solució democràtica, negociada i pacífica per al país”.
El Ministeri està en contacte “permanent” amb l’ambaixada i la unitat d’emergència consolar per seguir la situació dels ciutadans espanyols al país. També assegura que el personal de l’ambaixada i el consolat d’Espanya a Caracas i les seves famílies es troben sans i estalvis.