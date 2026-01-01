SUCCESSOS
Diversos morts i ferits en un incendi al bar d'una estació suïssa d'esquí durant una festa de Cap d'Any
Els fets han tingut lloc cap a la una i mitja de la matinada a Crans-Montana
Dotzenes de persones han mort i un centenar han resultat ferides en l'explosió i posterior incendi en el bar d'una estació suïssa d'esquí on se celebrava una festa de Cap d'Any, segons ha informat la policia cantonal de Valais en una roda de premsa. La policia ha indicat que és «probable» que hi hagi víctimes de diverses nacionalitats.
L'explosió ha estat al bar Le Constellation de l'estació d'esquí Crans-Montana. Els fets han tingut lloc cap a la una i mitja de la matinada. La policia descarta que es tractés d'un atac amb explosius, tot i que evita especular sobre les causes concretes de l'incident.