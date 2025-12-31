INTERNACIONAL
Bulgària adopta l'euro aquest 1 de gener i la moneda única arriba a 21 països
La conversió fixada és d'1,95583 leva per cada euro
Bulgària implantarà l’euro a partir d’aquest dijous, 1 de gener, i d’aquesta manera ampliarà els membres de la zona euro a 21. Això suposa que més de 357 milions de ciutadans compartiran la divisa comuna. Tot i això, la Comissió Europea puntualitza que el canvi del lev a la moneda única serà «gradual» i que ambdues divises conviuran durant un mes. La conversió serà d’1,95583 leva per cada euro.
Per evitar augments de preus injustificats, Bulgària està monitoritzant 101 productes comprats habitualment a través dels serveis de consum. Brussel·les reconeix que l’entrada de Bulgària és «una fita important» per al país, però també per a la història de l’euro i la Unió Europea.
La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, posa de relleu «els anys de dura feina i compromís, superant reptes» de Bulgària. Von der Leyen assegura que la suma d'aquest soci portarà «noves oportunitats» per a les empreses del país i «enfortirà encara més la veu de Bulgària a Europa». La presidenta de l’executiu comunitari considera que farà l’economia europea «més resilient i competitiva en l’àmbit mundial».
L’entrada de Bulgària a la zona euro arriba després que, a mitjans de mes, el primer ministre de Bulgària, Rosen Zhelyazkov, anunciés la dimissió en bloc del seu govern. L'executiu duia una mica menys d’un any al poder.