Societat
Mor l’actriu i cantant francesa Brigitte Bardot als 91 anys
Feia un temps que la intèrpret estava reclosa en les seves dues propietats del balneari de Saint-Tropez, amb serioses dificultats per caminar i lluny de la vida pública
L’actriu i cantant Brigitte Bardot, icona del cine francès i símbol eròtic dels anys 1950 i 1960, va morir als 91 anys, va informar aquest diumenge la seva fundació.
La protagonista de 'I Déu va crear a la dona' (1956), 'La veritat’ (1960) i 'el menyspreu' (1963) era una de les últimes grans llegendes del cine francès encara en vida, després de la mort d’Alain Delon, mort el 2024 als 88 anys.
Juntament amb la seva curta però vertiginosa carrera a la gran pantalla, Brigitte Bardot, coneguda per les sigles BB, va tenir també una exitosa i més llarga carrera en la música.
Va quedar per als annals el single 'J'ai t’aime... moi, non plus’, gravat originalment el 1967 amb el seu antic amant i 'enfant terrible' de 'la chanson française' Serge Gainsbourg. En aquest tema, encara s’enrojolen a molts els més que sensuals gemecs de Bardot.
Després del cine, la cèlebre actriu va iniciar una segona vida en el seu activisme en favor de la protecció dels animals. Les seves fotos al Canadà denunciant la caça de foques en els anys 1970 són encara cèlebres.
Tanmateix, Bardot també es va destacar públicament pel seu suport a postulats reaccionaris i xenòfobs i es va mostrar propera a Jean-Marie Le Pen i a la seva filla, l’avui líder de la ultradreta Marine Le Pen.
També va crear la polèmica entre el moviment feminista per la seva visió de les relacions entre l’home i la dona.
Feia un temps que la intèrpret estava reclosa en les seves dues propietats del balneari de Saint-Tropez, amb serioses dificultats per caminar i lluny de la vida pública.