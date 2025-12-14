Successos
Almenys 10 morts, inclòs un dels atacants, en un tiroteig en una platja de Sídney
Les autoritats policials han detallat que un suposat dispositiu explosiu improvisat havia estat «localitzat» a prop del lloc
Les autoritats australianes van confirmar aquest diumenge la mort de 10 persones, inclòs un els presumptes agressors, a la platja de Bondi, a l’est de Sídney, per un tiroteig que va obligar a acordonar la zona i que ha causat també almenys 12 ferits.
Les autoritats policials van confirmar les víctimes mortals en un breu informe als periodistes congregats a la zona i van detallar que un dels suposats agressors havia estat abatut, mentre que el segon es troba arrestat.
També van detallar que un suposat dispositiu explosiu improvisat havia estat «localitzat» a prop del lloc i l’esquadró antibombes havia estat desplegat per continuar investigant la situació.
Encara que les autoritats no han confirmat si existeix relació entre els successos, es coneix que en un parc proper a la platja s’estava celebrant un esdeveniment de Hanukà, la coneguda festivitat jueva, segons va poder constatar EFE amb l’anunci a la pàgina d’esdeveniments Humanitix.
A través d’un comunicat difós en xarxes socials, la Policia de Nova Gal·les del Sud -estat en el qual es troba Sídney- va demanar a la població d’evitar la zona i va exhortar els qui es trobaven al lloc a buscar refugi, mentre agents i serveis d’emergència es desplegaven en l’àrea per avaluar la situació.
«La Policia és al lloc i es proporcionarà més informació a mesura que estigui disponible», van assenyalar les autoritats.
El servei d’ambulàncies va dir que estan tractant pacients al lloc i han transportat unes sis persones a hospitals propers, sense més detalls sobre el tipus de lesions ateses.
Les autoritats també van confirmar que dos policies hi haurien resultats ferits, sense indicar l’estat de gravetat.
També mantenen acordonada l’àrea i continuen investigant el succeït, mentre reiteren la crida a la població a mantenir-se allunyada del lloc fins nou avís.
El primer ministre australià, Anthony Albanese, es va fer eco de la notícia en xarxes socials, on va declarar que les escenes a Bondi són «angunioses» i va afegir que s’està coordinant amb les autoritats locals per proporcionar més informació una vegada s’hagi confirmat.